Lamezia Terme, mercoledì 1° marzo alla Biblioteca comunale Piervincenzo Gigliotti presenta “Aria d’estate”

Mercoledì 1° marzo (ore 16.00) alla Biblioteca comunale di Lamezia Terme (in piazza Tommaso Campanella) sarà presentato “Aria d’estate”, l’ultimo romanzo di Piervincenzo Gigliotti.

Tra le pagine del volume (pubblicato da La Rondine Edizioni), Gigliotti realizza “un vero e proprio salto indietro nel tempo per percorrere gli anni che, dalla scuola elementare, hanno condotto i protagonisti della storia alla Maturità, per aprirsi piano piano al mondo degli adulti attraverso l’amicizia e l’amore che tesse legami unici ed indissolubili nonostante il passare del tempo”. Una storia che parla certamente dei sentimenti, ma anche della scuola. “Aria d’estate” è infatti un libro che mette in relazione non solo la generazione di oggi – comportamenti, sensibilità, legami – con quella cresciuta negli anni settanta del secolo scorso, ma pure i diversi sistemi scolastici, le differenti classi di insegnanti e studenti.

Introdotto dai saluti di Giorgia Gargano, assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione di Lamezia Terme, il pomeriggio vedrà l’autore conversare con Gianluca Lucia, direttore editoriale de La Rondine, e Antonio Pagliuso, caporedattore della rivista culturale “Glicine”, ma soprattutto instaurare un dialogo con gli studenti di alcune classi del Liceo classico artistico “Francesco Fiorentino” della città della Piana che prenderanno parte all’appuntamento.