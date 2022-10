Arriva a Lamezia Terme il corso di scrittura della prestigiosa accademia per narratori Scuola Holden

Al Civico Trame, in collaborazione con Mammut Teatro e Libreria Tavella, un laboratorio pensato per chi ha la passione per le storie e sogna di crearne una, sotto la guida dei docenti della Scuola fondata, tra gli altri, da Alessandro Baricco.

Finalmente anche la città di Lamezia Terme sarà tappa del Grand Tour di Scuola Holden, il progetto itinerante della rinomata scuola torinese che porta in giro per l’Italia i laboratori di scrittura destinati a scrittori, aspiranti tali e curiosi di tutte le età.

Le lezioni, cinque in totale, avranno luogo presso il centro culturale Civico Trame di via degli Oleandri 5 a partire dal prossimo 29 ottobre, sempre di sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18.

Le altre date in calendario sono 12 e 26 novembre, 10 e 17 dicembre 2022.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 ottobre, disponibili attraverso il link: https://bit.ly/3SCFtAG,

Per coloro i quali desiderano ricevere maggiori informazioni e porre domande, chiarire ogni dubbio sul corso e sulle modalità di iscrizione, appuntamento a mercoledì 12 ottobre dalle 18 alle 19 alla Libreria Tavella.

Il laboratorio di Scuola Holden a Civico Trame è pensato per chi ha già scritto una storia, per chi non sa da dove iniziare, ma vuole porsi anche come spazio in cui stimolare e dar voce alla propria creatività.

Scuola Holden vanta un’esperienza ormai trentennale nella preparazione e specializzazione di scrittori e penne raffinate, una realtà del tutto unica nel suo genere in Italia, frutto della passione e dell’impegno di quattro soci: Carlo Feltrinelli, l’editore, Alessandro Baricco, lo scrittore, Oscar Farinetti, l’inventore di Eataly, e Andrea Guerra, uno dei migliori manager d’Italia. L’amministratore delegato è Martino Gozzi, in precedenza direttore didattico di Academy. Attualmente frequentano l’accademia di Torino più di trecento studenti. A loro si aggiungono le centinaia di migliaia di amanti dei libri e delle storie che nel tempo hanno preso parte a percorsi più o meno brevi in presenza e in rete.

A Civico Trame, in poco più di quindici ore, si studieranno gli strumenti e le tecniche necessari a costruire una narrazione a partire dall’incipit, per crearne uno che catturi l’attenzione di chi legge. Si imparerà come dar vita a personaggi memorabili e come costruire un ambiente realistico in cui farli muovere, per poi riflettere sul montaggio di una storia e sulla gestione delle diverse linee temporali. Si scriverà tanto e, soprattutto, si riscriverà, dando voce alla propria interiorità e a tutto ciò che si ha da dire.

Docente del laboratorio sarà la PhD e scrittrice ormai affermata Elena Giorgiana Mirabelli.

Elena Giorgiana Mirabelli è tra i fondatori di Arcadia book&service, agenzia di servizi editoriali di Cosenza ed è redattrice della rivista Narrandom. “Configurazione Tundra” (Tunué, 2020) è il suo primo romanzo. Altri suoi lavori sono apparsi in “Nuvole Corsare” (Caffèorchidea, 2020), “L’ultimo sesso al tempo della peste” (Neo Edizioni, 2020) e “Human/. Corpi ibridi, mutanti e fluidi nell’universo del possibile” (Moscabianca Edizioni, 2021). “Maizo”, novella per la collana 42 Nodi (Zona 42) è il suo ultimo lavoro.

Il corso di scrittura nasce dalla collaborazione con Scuola Holden, Mammut Teatro e Libreria Tavella in un luogo come Civico Trame, catalizzatore di linguaggi espressivi differenti, che promuove e riconosce la forza dei libri di smuovere il cambiamento culturale, sociale e di legalità di cui abbiamo bisogno.