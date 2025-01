Inizia alla grande il 2025 per l’Italica Sport Reggio Calabria: Pennestrì ai Criteria di nuoto, tre giovani pallanuotisti al Trofeo delle Regioni

Il 2025 è iniziato alla grande per l’Italica Sport. Per la società polisportiva di Reggio Calabria nella pallanuoto e nel nuoto sono arrivate soddisfazioni che gratificano l’impegno quotidiano degli atleti durante gli allenamenti.

L’ultima è quella raccolta da Domenico Fortunato Pennestrì. Nel corso del Trofeo Anassilao il giovane nuotatore ha staccato il pass per la qualificazione per i Criteria Nazionali Giovanili. Lo ha fatto vincendo la gara dei 100 farfalla e stabilendo il tempo che gli ha consentito di accedere tra i migliori atleti nazionali della Categoria R14. Conquistare la qualificazione a Parco Caserta (dove si allena) e nella gara organizzata dalla sua società rendono ancor più bello il traguardo per tutti.

I Criteria Nazionali Giovanili si svolgeranno a Riccione a partire da fine marzo. Nei primi giorni del 2025, invece, erano partiti alla volta di Ostia i pallanuotisti Domenico Pecora (classe 2010), Marco Fascì (2011) e Sebastiano Macheda (2011). Per loro è, infatti, arrivata la convocazione della rappresentativa calabrese per la partecipazione al Trofeo delle Regioni, riservato agli atleti nati dal 2010 in avanti.

Non una sorpresa, ma una conferma per loro che sono diventati punti fermi della selezione regionale e che, impegnandosi ancora nel loro percorso di crescita, potranno raggiungere traguardi importanti.

La settima edizione del Trofeo delle Regioni si è svolta al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia ed ha visto vincere la Campania. Per gli atleti dell’Italica Sport c’è stata l’opportunità di confrontarsi a livello nazionale con i migliori atleti della loro generazione, aggiungendo un’altra esperienza importante tra le loro tappe di formazione.