Volley B2 femminile, la Reghion sfida Palermo per provare a voltare pagina

Serve voltare pagina al più presto per continuare a sperare nel quarto posto. In casa Volley Reghion c’è voglia di rivincita dopo il ko subito sabato scorso in casa contro la Sensation Gioiosa, derby perso per 3-1. Ma, nonostante la sconfitta, la formazione di Cesare Pellegrino resta in corsa per una preziosa quanto meritata quarta posizione, distante solo due lunghezze. Sabato 20 aprile al “PalaColor” arriva la GBT Medtrade Palermo, formazione che cerca una vittoria decisiva in chiave salvezza. In casa Reghion c’è da valutare ancora la Surace, scesa stoicamente in campo sabato scorso. Una sua eventuale assenza metterebbe per l’ennesima volta in difficoltà Pellegrino, in una stagione dove per diverse partite la formazione di Reggio Calabria è sembrata scendere in campo con l’handicap a causa di diversi infortuni.

In quel di Pellaro le due formazioni scenderanno in campo alle ore 19.00, dirette dalla coppia arbitrale composta da Raffaele Donato ed Elena Morello. La partita, come di consueto per tutte le sfide interne del campionato, verrà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Reghion.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.