Serie C: Cosenza Pallanuoto affronta in casa la Copral Waterpolo

Altro attesissimo match valevole per il campionato di serie C per la Cosenza pallanuoto allenata da mister Manna. Nella piscina di Campagnano, a Cosenza, la squadra di casa affronta la Copral Waterpolo.

“Sarà una gara combattuta e non sarà facile spuntarla” – afferma il capitano Nicolo’ Di Puppo – “ma ho piena fiducia nella squadra. Sarà fondamentale tenere alta la concentrazione ed imporre il nostro ritmo”, le sue anticipazioni.

“La Copral avrà sicuramente voglia di riscatto dopo la sfida al vertice di settimana scorsa ma noi vogliamo mantenere la vetta della classifica, abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi per farlo”, i pensieri di Nicolò Di Puppo. La società sta investendo molto in tutti i campionati, segnale evidente di volontà per la crescita degli atleti e dello sport in generale.

Appuntamento, dunque, sabato 11 marzo alle 14 alla piscina comunale di Campagnano. Arbitro della partita è Alessandro Chimenti.

Diretta streaming sul canale Youtube AQA Cosenza Nuoto.