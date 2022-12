Reggina al giro di boa: ad Ascoli per consolidare il secondo posto, la probabile formazione

Natale in volo. In pieno stile inglese, la Serie B già da qualche anno manda in campo le proprie squadre nel giorno di Santo Stefano. Motivo per cui la Reggina è decollata nel primo pomeriggio dal “Tito Minniti” alla volta di Roma: lunedì 26 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 15:00, c’è da chiudere bene il girone d’andata ad Ascoli.

Dutu e Lombardi non figurano nella lista dei convocati, al pari degli assenti ormai abituali Agostinelli (scelta tecnica) ed Obi (infortunio). C’è invece Santander, nonostante mister Inzaghi in conferenza stampa avesse fatto propendere per un forfait del paraguagio. Anche in virtù di quelle che sono state le scelte nell’amichevole contro l’Inter, facile ipotizzare la formazione tipo per Ascoli.

Ci sarà il ritorno di Gagliolo in difesa dopo aver scontato il turno di squalifica, accanto a Camporese. Pochi dubbi in attacco, dove Canotto e Rivas sono favoriti su Ricci e Cicerelli. Il secondo posto al giro di boa è “quasi” matematico per gli amaranto, ma una vittoria servirebbe per avvicinarsi o mantenere le distanze rispetto alla capolista Frosinone: il campionato riprenderà a metà gennaio, concedendo alla truppa di Pippo Inzaghi la chance di due gare interne consecutive. Di seguito la probabile formazione per Ascoli-Reggina:

4-3-3: Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas.

p.f.