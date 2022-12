Ex Reggina: Marco Condemi protagonista nel trionfo della Gioiese in Coppa Italia Dilettanti

Un trascinatore. Destinato da giovanissimo a palcoscenici di altro livello, Marco Condemi ha evidentemente deciso che è meglio regnare all’inferno piuttosto che servire in paradiso. Il centrocampista classe ’95 ex Reggina – nella squadra salvatasi il 30 maggio 2015 al San Filippo in C – sta giocando nella sua città natale, ossia Gioia Tauro. Di qualche ora fa il successo della Gioiese, che ha alzato per la prima storica volta al cielo la Coppa Italia Dilettanti.

Battuta la lametina Promosport sul neutro di Vibo Valentia, con il punteggio di 3-1. Oltre a Condemi, nella Gioiese militano altri ragazzi cresciuti al Sant’Agata senza arrivare alla prima squadra: il portiere Salvatore Palumbo e l’esterno sinistro Nello Gambi. L’allenatore è invece Graziano Nocera, di recente alla guida della Reggina Under 17. La Gioiese sta andando fortissimo anche nel campionato di Eccellenza: prima con 10 punti di vantaggio sulla ReggioMediterranea.

p.f.