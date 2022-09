Reggina-Cittadella, torna Cionek in difesa. Inzaghi: “Sono gli altri a dover temere noi”

Check point importante. Non è di certo un’impresa, ma non è nemmeno facile per la Reggina centrare la terza vittoria interna consecutiva. Sabato alle ore 14:00 c’è il Cittadella al “Granillo”. Csì come avevamo definito abbordabili le neopromosse SudTirol e Palermo, alla stessa maniera i veneti vanno descritti sicuramente come più insidiosi rispetto alla Ternana, unica compagine capace fin qui di piegare Crisetig e compagni.

Inzaghi ha presentato così il match alla vigilia: “Posso fare solo i complimenti al Cittadella, sappiamo che nelle ultime quattro occasioni ha vinto a Reggio. Ha battuto squadre candidate alla promozione, è un esempio da seguire per tutti. Però giochiamo davanti al nostro pubblico, ci teniamo a fare una grande gara e penso debbano essere gli altri a temere noi”.

Tra i convocati non figura ancora il centrocampista Obi. Nemmeno Hernani è a pieno regime, ma anche in questa occasione troverà posto in panchina. L’unico ballottaggio settimanale è stato in difesa: Cionek dovrebbe riprendersi il posto accanto a Gagliolo, a discapito di Camporese. Confermato il resto dello schieramento. Restano a casa Agostinelli e Dutu. Di seguito l’elenco dei convocati:

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Santander.

p.f.