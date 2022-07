Reggina, depositato il contratto di Di Stefano. In arrivo Camporese e altri tre under

Prima operazione in entrata per la Reggina. Dopo aver iniziato il calciomercato con la cessione di Nicolò Bianchi al Cesena, il sodalizio amaranto preleva in prestito dalla Sampdoria l’attaccante Lorenzo Di Stefano, classe 2002.

Al centro sportivo Sant’Agata è atteso entro martedì anche Michele Camporese, 30enne difensore centrale in arrivo dal Pordenone. Ha disputato la seconda parte della passata stagione al Cosenza, che ha provato invano a trattenerlo.

Poi spazio ad altre operazioni da linea verde già impostate prima dell’ingaggio di Pippo Inzaghi, al pari di Di Stefano. Tutto fatto con la Fiorentina per i prestiti della mezzapunta Vittorio Agostinelli e dell’ala mancina Niccolò Pierozzi. C’è anche l’intesa col Bologna per Federico Ravaglia, portiere che era dall’inizio il preferito del ds Massimo Taibi come under.

