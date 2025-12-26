Incidente sulla SS106 Jonica: coinvolta l’auto di scorta di Gratteri. Tre feriti

Un grave incidente stradale si è verificato ieri, 25 dicembre, intorno alle 12.30, nel centro di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, lungo la Strada Statale 106 Jonica. La notizia è stata diffusa dall’Organizzazione di Volontariato ‘Basta Vittime Sulla Strada Statale 106’, che ha condiviso l’evento tramite un post sui social media.

L’incidente ha coinvolto uno dei veicoli della scorta del procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. Al momento del sinistro, però, il procuratore non si trovava a bordo del mezzo. Oltre al veicolo della scorta, due pedoni che si trovavano nelle vicinanze di un’attività commerciale sono rimasti coinvolti nell’incidente.

Il bilancio dei feriti conta tre persone, tutte soccorse dalle ambulanze e trasportate in ospedale in codice arancione, segnalando un livello di gravità moderata. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente e hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.