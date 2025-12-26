Palmi, nasce l’Arci Chicchi: inaugurazione della nuova sede in via Affaccio

C’è un nuovo luogo che si accende nel cuore di Palmi, uno spazio pensato per incontrarsi, condividere idee, musica e relazioni. Domenica 28 dicembre 2025 alle 18:30 il Circolo Sociale Arci Chicchi APS apre ufficialmente le porte della sua nuova sede in via Affaccio n. 3, regalando alla città una serata di festa che è anche una dichiarazione d’intenti: costruire comunità, a partire dai luoghi.

La Festa di inaugurazione della nuova sede Arci Chicchi prenderà il via alle 18.30 con l’apertura ufficiale e i saluti di benvenuto, un momento dedicato alla presentazione dello spazio e alla sua vocazione sociale e culturale. Un’occasione per conoscere da vicino il progetto, le persone che lo animano e l’idea di circolo come presidio di partecipazione, dialogo e creatività.

Nel corso della serata l’atmosfera si farà più conviviale con aperitivo e intrattenimento di musica inedita, pensati per favorire l’incontro e la condivisione in un clima informale, aperto e inclusivo, trasformando la nuova sede in uno spazio di espressione artistica spontanea e partecipata. Ad arricchire l’inaugurazione, la presenza di uno special guest, il cui annuncio promette di rendere l’evento ancora più atteso e coinvolgente.

L’inaugurazione rappresenta anche l’avvio di un percorso più ampio. Con l’apertura della nuova sede, Arci Chicchi APS presenta il programma delle attività 2025/2026, un progetto articolato che parla a tutta la città e attraversa generazioni ed esperienze diverse. Al centro ci sono le persone e i loro bisogni, a partire dai più piccoli, con il laboratorio teatrale aperto a tutte le età e ai bambini con disabilità e il doposcuola sociale per ragazzi dai 6 ai 14 anni, concepito come spazio educativo e relazionale. I corsi di italiano per stranieri rafforzano la vocazione interculturale del circolo, che si propone come luogo di accoglienza e integrazione concreta.

Ampio spazio è riservato all’arte e alla creatività, con workshop di poesia e reading, musica rap e cultura hip hop, breakdance e ballo hip hop, laboratori di disegno libero, collage e creazioni artistiche, ceramica, DJ set e musica tradizionale. Percorsi diversi che condividono una stessa visione: l’arte come linguaggio accessibile e strumento di partecipazione.

Il programma comprende incontri culturali, letture, dibattiti e presentazioni, eventi artistici e musicali, cineforum e proiezioni, serate di giochi sociali, oltre a iniziative sportive e di intrattenimento.

Completano il quadro le attività di sensibilizzazione per il territorio, il volontariato nell’assistenza e nell’emergenza, le collaborazioni con altre realtà associative e i laboratori dedicati ai saperi manuali.

Tutto questo si inserisce pienamente negli scopi che da sempre caratterizzano l’Arci: la promozione della cittadinanza attiva, la difesa dei diritti, la crescita culturale e democratica, la lotta alle disuguaglianze, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la diffusione di una cultura di pace, solidarietà, inclusione e partecipazione. Valori che trovano nei circoli Arci luoghi concreti di pratica quotidiana, radicati nei territori e aperti alle comunità.

La scelta di intitolare il circolo e la nuova sede a Chicchi affonda le radici nella storia della Resistenza italiana. Chicchi era infatti il nome di battaglia di Maria Teresa Mattei, partigiana, antifascista e figura centrale dell’impegno civile e politico del Novecento. Giovanissima, partecipò attivamente alla lotta di Liberazione e, a soli venticinque anni, fu una delle ventuno donne elette all’Assemblea Costituente, contribuendo alla scrittura della Costituzione italiana. A lei si deve anche l’idea di scegliere la mimosa come simbolo dell’8 marzo, gesto semplice e potente che ancora oggi accompagna la Giornata internazionale dei diritti delle donne. Intitolare la sede di Arci Chicchi APS a Maria Teresa Mattei significa richiamare valori profondi di libertà, giustizia sociale, antifascismo, partecipazione democratica ed emancipazione, rendendo viva una memoria che continua a parlare al presente e alle nuove generazioni.

L’apertura della nuova sede di Arci Chicchi APS segna così un passaggio importante per il tessuto sociale palmese, una fase nuova che punta a rendere il circolo un punto di riferimento stabile per iniziative culturali, sociali ed educative. Una casa aperta alla città, dove le relazioni crescono insieme alle idee e la partecipazione diventa pratica quotidiana.

Una festa, dunque, e un invito chiaro: attraversare quella porta, riconoscersi parte di una comunità e iniziare insieme un nuovo percorso.