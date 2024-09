Ex Reggina: tra imprese e rimonte, settimana indimenticabile per Cevoli ed Aronica

Settimana da incorniciare per due grandi ex della Reggina. Roberto Cevoli, protagonista da stopper della promozione in B nel 1995, prima di tornare come allenatore nel 2018, oggi è il commissario tecnico di San Marino. Alla guida della nazionale maggiore del proprio Paese, vera e propria squadra materasso d’Europa, giovedì scorso ha scritto la storia.

San Marino ha piegato 1-0 il Liechtenstein in Nations League, ottenendo una vittoria che mancava da 20 anni dopo ben 141 partite senza successo. Enorme la soddisfazione per il gol del 2005 Sensoli, che mandato in visibilio gli increduli sostenitori. Cevoli scrive così a fuoco il proprio nome, nella storia della sua piccola ed orgogliosa nazione.

Salvatore Aronica ha indossato la casacca della Reggina in tutte le categorie. Memorabili le sue prestazioni in Serie A, nel pacchetto centrale assieme a Lanzaro e Lucarelli con Mazzarri in panchina. Da qualche anno ha intrapreso la carriera di allenatore, e gli era stata affidata la Primavera del Trapani.

Da ieri sera potrebbe essere corretto parlare al passato. Aronica ha preso ad interim le redini della prima squadra, dopo l’esonero di Alfio Torrisi grande protagonista della cavalcata promozione. Partito male in Serie C, sabato sera il Trapani ha espugnato lo “Scida” di Crotone, vincendo in rimonta 1-2. E adesso Aronica spera di essere confermato alla guida della prima squadra, per iniziare la vera e propria carriera da mister nei professionisti.

p.f.