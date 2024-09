Reggina e Domotek insieme a piazza Castello: “Siamo l’orgoglio della città”

di Paolo Ficara – Serata emozionante a piazza Castello, scenario della doppia presentazione di Reggina e Domotek Volley. La presentatrice Valeria Pellegrino ha fatto inizialmente salire sul palco la squadra di pallavolo, protagonista di una cavalcata trionfale che ha condotto alla meritatissima promozione in A3. Il coach Antonio Polimeni – le cui dichiarazioni sono presenti sulla nostra pagina facebook – il dg Marco Tullio Martino ed il capitano Domenico Laganà hanno dato appuntamento ad ottobre, per l’esordio in campionato.

Successivamente è intervenuto Giovanni Latella, delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria: “La settimana scorsa c’è stato un problema per la curva sud. Stiamo cercando di riconsegnarla per la gara del 15 settembre. Anche al PalaCalafiore ci stiamo adoperando per consegnare una struttura idonea e riqualificata”.

Gradevole intermezzo con le giovani della scuola di ginnastica, reduci da una importante manifestazione ad Amsterdam e protagoniste della coreografia di presentazione. Dopodiché, a salire uno alla volta sul palco sono stati i giocatori della Reggina. I tifosi amaranto non hanno mai smesso di cantare.

Il presidente Virgilio Minniti si è congratulato con la Domotek Volley per la promozione. Poi è toccato al mister Rosario Pergolizzi: “Cercheremo di ottenere sul campo ciò che non si può raggiungere a parole”. La chiosa è stata affidata al capitano Nino Barillá. Da Reggina e Domotek è giunto comunque il messaggio univoco, di sentirsi l’orgoglio della città. Il rischio pioggia ha fatto sì che la serata si chiudesse prima del previsto. Assente il patrono amaranto Nino Ballarino.