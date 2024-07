Reggina, un vero bomber per l’attacco: si insiste per il brasiliano Castro

Si chiama Mateus Castro, è brasiliano, ed è stato capocannoniere dell’ultimo girone H in Serie D con la maglia del Gravina. Essendo extracomunitario, può essere tesserato in Italia solo da squadre di Serie A o dilettanti. E l’unico modo che ha di tentare la scalata verso il professionismo nel Bel Paese, è di vincere un campionato in Serie D come fece Junior Messias con il Gozzano.

La Reggina ha fiutato la pista e sarebbe in trattativa con Mateus Castro, come vero bomber da schierare in attacco. Si tratta di un corazziere di quasi due metri, con buona tecnica. Castro si trova attualmente in Italia.

p.f.