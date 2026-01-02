“Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l’eleganza al sarto” - Albert Einstein
Concerto dell'Epifania 2026: la Banda della Città Metropolitana in scena al Museo Archeologico di Reggio Calabria

La Banda della Città Metropolitana di Reggio Calabria, istituita dalla Reale Accademia Filarmonica di Gerace, presenta il tradizionale Concerto dell’Epifania, in programma martedì 6 gennaio 2026, alle ore 18.00, nelle sala del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria “Piazza Paolo Orsi”.

L’evento, ispirato allo spirito della tradizione, propone un ricco repertorio che attraversa alcune delle pagine più celebri della musica operistica e sinfonica, affiancate da brani della tradizione popolare italiana. In programma musiche di Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Johann Strauss, oltre a fantasie tematiche come la Fantasia napoletana “Totò” e il Panorama di Sicilia.

Tra i brani eseguiti figurano, tra gli altri, il Preludio e brindisi da La Traviata, La donna è mobile da Rigoletto, Casta diva da Norma, Largo al factotum da Il Barbiere di Siviglia, Nessun dorma da Turandot, la Marcia trionfale da Aida, il Valzer brillante dal Gattopardo, la Polka di Johann Strauss e musiche dal Lago dei cigni.

La Banda, composta da trentatré elementi provenienti dall’area metropolitana della Città di Reggio Calabria, sarà diretta dal M° Liliya Byelyera, diplomata in Ucraina in composizione e direzione d’orchestra tradizionale, già direttore del coro del Patriarcato di Kiev; solisti ai fiati arricchiranno l’esecuzione. La formazione bandistica così come si presenta oggi, voluta dal presidente Giacomo M. Oliva, in soli pochi anni di attività, si è esibita in occasioni e sedi importanti. Nel marzo del 2018 ha tenuto il concerto per la RAI presso il Tempio di Marasà, nel Parco Archeologico di Locri, in occasione del 60° anniversario della istituzione della sede regionale.

 

Il Concerto dell’Epifania rappresenta un appuntamento culturale di rilievo, volto alla valorizzazione della tradizione musicale e dell’identità culturale del territorio, in una cornice d’eccezione come il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

