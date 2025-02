“Non c’è più niente”. Carmine Torchia per Léo Ferré in concerto a Bovalino

Concerto per voce e chitarra elettrica / un libro / un album. Léo Ferré in tredici canzoni tradotte, alcune per la prima volta, rielaborate musicalmente in maniera integrale. Nel libro i testi originali, le traduzioni, gli interventi critici di Mathieu Ferré, Enrico De Angelis, Andrea Satta. CARMINE TORCHIA

(Catanzaro, 1977)

È cresciuto a Sersale (CZ), si è occupato di Pittura mentre studiava Architettura all’Università Mediterranea.

Vive nella Val d’Elsa, ha un figlio di nome Tristan, insegna Discipline architettoniche nelle

scuole superiori della provincia di Siena, e disegna Rùanzi.

È uno che scrive canzoni e aforismi, va in giro per concerti in Italia e in Europa, produce dischi,

mette in musica i poeti. Ha girato, cantato e suonato per strada e nei club in un viaggio chiamato

Piazze d’Italia (sulle tracce di de Chirico): 4 mesi, 9000 km percorsi, 130 ore di viaggio, esperienza

diventata un libro (Prospettiva editrice), un cortometraggio e uno spettacolo teatrale.

Premio SIAE e Premio AFI a Musicultura 2009. . __________________________________________

Caffè Letterario Mario La Cava

Corso Umberto I, 114

BOVALINO

Sabato 22 febbraio 2025

ore 18,00