Concerto inaugurale dell’anno scolastico Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria

Intensissima la pagina scritta dal Liceo Classico “Tommaso Campanella” con il “Concerto Inaugurale del Nuovo Anno Scolastico”: nel pomeriggio del 12 Ottobre u.s., l’Aula Magna del prestigioso Liceo reggino ha ospitato i giovani solisti del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” che hanno regalato al pubblico una kermesse musicale di altissimo livello, percorrendo con disinvolta freschezza più di due secoli di repertorio musicale, da Bach a Respighi, passando per Mozart e Rieding.

“Il concerto inaugurale – spiega la Dirigente Scolastica, Carmela Lucisano – oltre ad essere un momento rappresentativo dell’anno scolastico che ci rivede uniti dopo un periodo segnato dalla distanza, nasce a suggellare una intensa collaborazione tra il Liceo Classico “Tommaso Campanella” e il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, nell’ottica di un rinnovato patto educativo volto a riconoscere e sostenere talenti e promuovere la cultura musicale in Città”. Un dialogo interistituzionale che si trasforma in una opportunità per i tantissimi convenuti, interni ed esterni alla Scuola, grazie anche al Direttore del Conservatorio “Cilea”, il Maestro Francesco Romano, che conferma la propria straordinaria apertura alle esigenze formative dei suoi studenti ed a quelle culturali del territorio tutto; suo il messaggio conclusivo della serata: “C’è una tendenza strisciante nella nostra società, che è quella di attribuire alla musica soltanto un ruolo di intrattenimento; noi cerchiamo di dimostrare che la musica non è solo questo ma è anche e soprattutto un modo per immaginare attraverso l’arte un’esistenza diversa, di cui tutti abbiamo bisogno”.