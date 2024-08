Festival Euromediterraneo di Altomonte: il 28 agosto il concerto di Raf

Il Festival Euromediterraneo di Altomonte chiude il mese di agosto con l’atteso concerto di Raf che si terrà mercoledì 28 agosto al Teatro Costantino Belluscio a partire dalle 21.30.

Il concerto è una delle date del “Self control 40th tour” che celebra il primo grande successo di Raf. È il 1984, infatti, quando il cantante incide con Carrere, la più importante etichetta francese, il suo primo singolo, “Self control”, un brano dance che raggiunge il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo, Stati Uniti compresi, dove la versione di Laura Branigan arriva al numero 1 della hit parade di Billboard. Alla fine del 1984 esce il primo album intitolato Raf. Oltre a “Self control”, ci sono altri due singoli di successo “Change your mind” e “Hard”. Da quel successo in poi ne seguiranno molti altri, basta citare “Cosa resterà degli anni Ottanta”, “Ti pretendo”, “Interminatamente”, “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è”, “Oggi un dio non ho”, “Battito animale” e molti altri.

Il giorno prima, martedì 27 agosto sempre nel Teatro Costantino Belluscio dalle 21.30, si terrà “Versi nel borgo”, il concorso internazionale di poesia, narrativa e aforismi a cura de L’Unione dei poeti nella Valle dell’Esaro”.