Straordinario debutto del Rock Opera History a Praia a Mare

Energia e divertimento hanno dominato la scena durante la straordinaria prima del progetto Rock Opera History, tenutasi il 24 agosto nella suggestiva cornice di Piazza della Resistenza a Praia a Mare. L’evento, che porta il prestigioso marchio Bandiera Blu, è stato condotto dalla giornalista Caterina Bruno, accompagnando cittadini e turisti in una serata indimenticabile all’insegna della passione per la musica.

Protagonisti del palco sono stati i maestri Germano Presta, tenore pop-rock; Rosa Antonuccio, soprano lirico-pop; e Maria Teresa Manco, contralto etnico-pop-rock. Il progetto, prodotto dalla MTM Produzioni di Maria Teresa Manco e organizzato in sinergia con l’amministrazione comunale, che si ringrazia per aver inserito il Rock Opera History nella programmazione estiva, si distingue per la sua ambizione di fondere generi musicali apparentemente distanti, creando un’esperienza emotiva profonda e coinvolgente.

Ispirandosi agli esperimenti di fusion musicale del geniale frontman dei Queen, Freddie Mercury, e del soprano lirico Montserrat Caballé, Rock Opera History offre una rilettura originale dei classici del rock, rivisitandoli in una chiave inedita. Il vasto repertorio proposto, che spazia dagli Scorpions ai Negramaro, passando per i Dire Straits, Zucchero e molti altri, ha incantato il pubblico in due ore di puro spettacolo e coinvolgimento.

Un successo straordinario che ha animato l’agosto praiese, lasciando un segno indelebile tra gli spettatori che hanno partecipato numerosi all’evento. Il debutto del Rock Opera History segna l’inizio di un percorso musicale destinato a portare emozioni intense e nuove sonorità in tutta Italia.