XXIII Autunno Musicale: sabato 3 dicembre al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza il concerto “Il pianoforte…all’Opera”

Il Duo Capitelli-Calvani ama definirsi ironicamente “Orchestra in 20 dita” poiché ha orientato la scelta dei propri programmi da concerto verso trascrizioni di brani provenienti da altri repertori, come quello sinfonico e operistico, riportando così la formazione pianistica a 4 mani ad una delle sue funzioni originarie. L’ensemble formato dai due pianisti romani ha debuttato in Francia nel 2011 ricevendo ampio consenso di pubblico e critica. Nelle stagioni successive si è esibito in Italia, ancora in Francia e per la prima volta in Belgio. Nel 2014 il Duo ha sostenuto la prima tournée in Germania ed ha debuttato nella formazione a 2 pianoforti presso il Teatro Belli di Roma. Dalla sua costituzione, la formazione Capitelli-Calvani si esibisce regolarmente in Italia e in Europa, distinguendosi per l’originale approccio divulgativo della pratica concertistica. Ampio spazio, all’interno dei programmi proposti, trovano le trascrizione delle pagine più rappresentative del grande repertorio lirico italiano, compilati e/o revisionate dai due pianisti.