Il gran giorno di Fiorella Mannoia a Corigliano-Rossano

Fiorella Mannoia è un’artista poliedrica. Verve d’intrattenitrice, cantante sopraffina e una sorprendente capacità di entrare nei panni delle canzoni dei suoi colleghi e interpretare storie e melodie con una delicatezza e un coinvolgimento unico.

“La versione di Fiorella Tour” – una vera e propria appendice dell’omonimo programma televisivo andato in onda in seconda serata su Rai 3 – è un concerto in cui oltre ai successi più recenti come Combattente, Nessuna conseguenza e Che sia benedetta, le vere e proprie chicche della serata saranno le cover di amici, colleghi, indimenticabili personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana. Da Franco Battiato a Renato Zero, passando per Vasco Rossi e Fabrizio De André, arrivando a omaggiare Bologna con brani di Lucio Dalla. Una delle voci più amate della canzone d’autore italiana, camaleontica e appassionata che sarà accompagnata da Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.