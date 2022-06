Debutta a Castrolibero la commedia teatra.e “Grisù, Giuseppe e Maria”

Tutto pronto per il debutto del nuovo spettacolo della compagnia Quinta Scenica. Si tratta della divertentissima commedia di Gianni Clementi “Grisù, Giuseppe e Maria” che sarà in scena giovedì 30 giugno alle ore 21 all’anfiteatro “Vincenzo Tieri” di Castrolibero.

“Questa commedia è davvero un gioiello – dice il regista Alessandro Chiappetta – e per quanto ambientata negli anni Cinquanta dimostra che certe caratteristiche della nostra società restano sempre uguali, come la famiglia intesa come valore o la necessità di una emigrazione, miraggio di una condizione migliore”.

In un paese della provincia di Cosenza negli anni ’50, il parroco don Gino scopre che Filomena, una sua giovane parrocchiana nubile, sta portando avanti una gravidanza in gran segreto. Cercherà allora in tutti i modi di far venire alla luce la creatura tenendo però al riparo la madre da ogni scandalo. Purtroppo i suoi piani saranno costantemente messi in pericolo da un sagrestano pasticcione, da una perpetua troppo curiosa e dal possibile papà del nascituro. Alla fine, sarà Maria, la sorella di Filomena a dimostrare che l’amore familiare trionfa su ogni incomprensione.

Sul palco Alessandro Chiappetta, Maddalena Molinaro, Fabio Contino, Daniela Aragona, Domenico Patitucci e Luana Giordano. La scenografia è di Aldo Curcio.

La compagnia Quinta Scenica ringrazia per la collaborazione il Maestro Francesco Perri, Daniele Bilotto e la Compagnia Ottovolante