Concerto di Natale con l’Orchestra Giovanile del Conservatorio Tchaikovsky di Lamezia Terme

Una serata di musica che rimarrà impressa nel cuore della città. Il Concerto di Natale è tornato al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, registrando un entusiasmante successo. In un teatro gremito in ogni ordine di posto, l’incanto della musica si è fuso con l’impegno sociale per un evento organizzato insieme dal Rotary Club di Lamezia Terme, dall’associazione teatrale I Vacantusi e dal Conservatorio Statale di Musica “P. I. Tchaikovsky”.

Il palcoscenico è stato dominato dalla talentuosa Orchestra Giovanile del Conservatorio Tchaikovsky, che ha saputo incantare la platea sotto la direzione dei Maestri Marco De Gori, direttore dell’Orchestra Filarmonica Regionale, e Cettina Nicolosi, direttrice del Conservatorio Cilea di Reggio Calabria.

Il programma ha offerto un percorso diviso in quattro momenti distinti. Si è partiti dalla solennità degli inni istituzionali, sono stati attraversati i celebri brani sinfonici, tra cui Intermezzo da Cavalleria Rusticana, The typewriter di Anderson, Pirates of the Caribbean di Badelt, per arrivare al momento del grande tributo ad Ennio Morricone, con le indimenticabili colonne sonore di Malena, Per un pugno di dollari, C’era una volta il West, Gabriel’s Oboe dal film Mission, Death theme da Gli Intoccabili. La conclusione non poteva che essere affidata alle note dei classici della tradizione natalizia che hanno riscaldato l’atmosfera portando il pubblico nel pieno dello spirito delle feste.

Al termine dell’esibizione, accolta da lunghi e scroscianti applausi, la serata ha lasciato spazio ai saluti istituzionali e ai ringraziamenti. Gli interventi del sindaco Mario Murone, del presidente del Rotary Club Armando Chirumbolo, del Maestro Lo Bello per il Conservatorio Tchaikovsky, di Nico Morelli per l’associazione teatrale I Vacantusi e di Giovanna Cerra, presidente dell’Interact Lamezia Terme, hanno espresso un sentimento comune di orgoglio e soddisfazione, tutti hanno applaudito al valore inestimabile di questa collaborazione, capace di unire l’eccellenza musicale alla solidarietà generazionale e di restituire alla città un evento di altissimo profilo. Sul finale, prima dei tanto attesi bis dell’Orchestra, il presidente del Rotary Club Armando Chirumbolo ha voluto suggellare questa proficua collaborazione consegnando delle targhe di riconoscimento ai rappresentanti de I Vacantusi e del Conservatorio Tchaikovsky.

Un gesto di gratitudine ricambiato da Nico Morelli, che ha omaggiato il Rotary Club con la maschera apotropaica, simbolo dell’associazione. Non sono mancati i gesti di galanteria e gratitudine: omaggi floreali sono stati consegnati alla Maestra Cettina Nicolosi e alla presentatrice della serata Emanuela Stella. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto ai progetti della Rotary Foundation e alle opere di beneficenza che il Rotary Club promuove attivamente sul territorio lametino. Un regalo di Natale concreto, fatto di musica, bellezza e, soprattutto, altruismo.