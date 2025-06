Il Museo del Rock di Catanzaro celebra un prestigioso riconoscimento

Il 7 maggio 2011 ha segnato una data epocale per la scena culturale di Catanzaro: il Museo del Rock, nato dal sogno di Piergiorgio Caruso, apriva le sue porte. Da allora, grazie al riscontro entusiasta di musicisti, giornalisti e addetti ai lavori, è diventato una realtà riconosciuta ben oltre i confini nazionali. A testimonianza di questo successo, venerdì 6 giugno alle ore 18, il Museo del Rock di Catanzaro riceverà un prestigioso riconoscimento. Sarà l’Official Beatles Fan Club Pepperland di Roma a consegnare una targa per “il validissimo e prezioso contributo musicale, artistico e culturale, profuso con grande passione nel corso della propria longeva attività”.

Piergiorgio Caruso ha espresso la sua emozione: «Ricevere questa targa da un Fan Club così prestigioso è il riconoscimento di un lavoro svolto negli anni con cura e grande impegno. Da sempre abbiamo promosso la cultura musicale, e non solo, con concerti gratuiti ed eventi di varia natura. Voglio condividere questo momento con tutti coloro che, da sempre, hanno supportato il Museo del Rock con la loro frequentazione, facendolo crescere grazie a una passione comune».

Il riconoscimento sarà consegnato da Luigi Luppola, Presidente del The Official Beatles Fan Club Pepperland, su proposta di Bruno Panuzzo, Responsabile per la Calabria del Fan Club.

La serata non sarà solo una cerimonia, ma anche un’occasione per celebrare la leggendaria band di Liverpool. Saranno in programma un breve dibattito sui Beatles, una mostra di vinili e memorabilia della band e, per concludere, sarà possibile ascoltare un medley di alcuni dei più celebri brani dei ‘Fab Four’ eseguito da Bruno Panuzzo.