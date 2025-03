Pietro Quarato e Maria Scalzo inaugurano la stagione concertistica A.Gi.Mus. Catanzaro 2025, con l’arte di Francesco Caroleo

Dopo essere stata presentata in conferenza stampa nelle settimane precedenti, la stagione concertistica 2025 della sezione A.Gi.Mus. di Catanzaro entra nel vivo con il primo appuntamento. Per il concerto d’esordio, che si terrà venerdì 7 marzo alle ore 18:30 presso la sala concerti del Comune di Catanzaro, il pubblico potrà assistere alla performance musicale del duo composto dal M° Pietro Quarato (clarinetto) e dal M° Maria Scalzo (pianoforte). La serata, introdotta da Arcangelo Pugliese, verrà impreziosita dall’esposizione dell’opera “La Luce” di Francesco Caroleo.

Alcune curiosità sugli artisti

Pietro Quarato, clarinettista nato a Massafra nel 1995, si diploma con lode in Clarinetto e Musica da camera presso il Conservatorio “G. Paisiello” di Taranto. Si perfeziona con maestri di fama internazionale come Vincenzo Mariozzi, Vincenzo Paci e Fabrizio Meloni. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui l’“International Mozart Competition” di Vienna e il “Musica Mundi” di Taranto, svolge un’intensa attività concertistica in diverse formazioni cameristiche e orchestrali. Dal 2019 collabora stabilmente con l’Orchestra ICO della Magna Grecia, con cui ha partecipato a tournée in Italia e all’estero e registrato con artisti del calibro di Giovanni Sollima e Paolo Fresu. Ha suonato sotto la direzione di prestigiosi maestri come Luigi Piovano, Gianluca Marcianò e Gianna Fratta, consolidando la sua carriera musicale a livello internazionale.

Maria Scalzo, pianista di talento, intraprende lo studio musicale in giovane età e si diploma con lode al Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese. Prosegue gli studi presso l’Accademia di Imola e l’Accademia del Ridotto, perfezionandosi con maestri di fama internazionale. Ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Bronze Prize agli Amadeus International Music Awards 2024 e il terzo premio al F. Liszt Center International Piano Competition 2022. Si è esibita in prestigiosi contesti internazionali, come la Vienna Opera Academy e l’Aquilon Music Festival, collaborando con importanti orchestre e artisti. Ha partecipato a trasmissioni su Rai 5 e Rai Radio 3 e ha inciso per l’etichetta Movimento Classical. Oltre alla carriera concertistica, ha ricoperto ruoli didattici e collaborato con diverse istituzioni musicali. Parallelamente, ha conseguito la laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria con lode.

Francesco Caroleo, nato a Catanzaro nel 1975, è un maestro della vetreria artistica. Dopo gli studi al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, ha lavorato in diverse botteghe, affinando la sua tecnica. Nel 1999 ha fondato l’atelier “Artè”, simbolo del suo percorso artistico. Ha realizzato opere iconiche, tra cui il blasone di Catanzaro e la targa dedicata a Sandro Pertini. Tra le sue creazioni più imponenti, spicca la vetrata di 140 mq nella Chiesa di Mater Domini. Attualmente sviluppa il brand “Città di Catanzaro” con opere ispirate alla storia locale. Influenzato da artisti come Burri e Duchamp, continua a innovare, valorizzando l’identità culturale della sua città.