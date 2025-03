Verso lo spettacolo del 20 marzo al Teatro Comunale di Catanzaro: in scena “Fango”. Ma ci sarà Graziano Marasci al fianco del Centro Calabrese di Solidarietà ETS

È iniziato il conto alla rovescia. Il 20 marzo alle 20.30 il Teatro Comunale di Catanzaro sarà il palcoscenico di un evento speciale, un appuntamento che unisce arte e solidarietà in una serata di grande intensità emotiva. L’intero ricavato sarà devoluto al Centro Calabrese di Solidarietà ETS, che da anni opera per l’inclusione e il sostegno delle persone più vulnerabili.

In scena spettacolo, dal titolo “Fango”, porta la firma di Marco Cortesi e Mara Moschini e promette di offrire un’esperienza intensa, capace di insegnare come è possibile trasformare la sofferenza in consapevolezza e speranza. Una nuova forza da condividere per il bene comune.

Ad arricchire la serata, due presenze speciali: quella già preannunciata di Maura Micangeli, presenterà una selezione di manufatti unici, dai vestiti dipinti a mano a decori per la Pasqua e la Festa della Mamma, tutti realizzati con la sua inconfondibile sensibilità artistica, a cui si aggiunge una voce potente.

Si tratta di Graziano Marasci, talento musicale di straordinaria sensibilità e vincitore della finalissima di Don’t Forget the Lyrics del 1° giugno 2024, dove ha conquistato il microfono d’oro e un montepremi di 82mila euro.

Con entusiasmo e generosità, Graziano ha accettato di far parte di questo progetto, mettendo la sua voce al servizio della solidarietà. “Non ho esitato un solo istante a dire sì quando mi è stato proposto di partecipare alla serata del 20 marzo – racconta Marasci –. La musica ha il potere di emozionare, di unire, di dare speranza. Sapere che il mio contributo può aiutare una realtà così importante come il Centro Calabrese di Solidarietà mi riempie di orgoglio.”

Il Centro Calabrese di Solidarietà ETS, attraverso il suo settore Fundraising, continua così a costruire legami forti con i propri donatori, trasformando ogni gesto di generosità in un tassello fondamentale per la realizzazione di progetti concreti. “Accogliamo Graziano nella nostra grande famiglia solidale con immensa gratitudine – commentano dal settore Fundraising –. La sua disponibilità a sostenere la nostra causa dimostra quanto sia importante costruire insieme una rete di vicinanza e supporto”.

L’evento del 20 marzo sarà molto più di una semplice serata di spettacolo: sarà un’occasione di riflessione, di condivisione, di rinnovato senso di appartenenza alla comunità. Una serata in cui arte e cuore si incontrano per creare qualcosa di straordinario.

I biglietti possono essere acquistati al botteghino o sul sito del Teatro Comunale di Catanzaro.