Catanzaro: il ritorno del Teatro Masciari a nuova vita

“Sono trascorsi solo pochi giorni dal centenario dell’inaugurazione dello storico Teatro Masciari, avvenuta il 18 maggio del 1924. Il teatro, patrimonio dell’Amministrazione comunale, è stato per lunghi anni una ferita aperta nel cuore del centro storico, con le porte sbarrate e le tavole del palcoscenico coperte di polvere. Ma finalmente qualcosa si muove”. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali Daniela Palaia e Raffaele Serò.

Dopo l’approfondita campagna di indagini eseguita dal Comune sulle strutture e sull’apparato decorativo, infatti – proseguono – l’incontro del 28 maggio scorso con la Soprintendenza ai beni monumentali ha consentito alla soprintendente, Stefania Argenti, di indicare al Rup e ai progettisti i criteri a cui attenersi nello sviluppo della progettazione per far salve le esigenze di messa in sicurezza funzionale e statica con la rilevanza dell’apparato decorativo liberty che definisce la monumentalità dell’opera.

Dunque – si legge ancora nella nota – si è compiuto un altro e risolutivo passo verso l’ultimazione del progetto per l’adeguamento sismico, la ristrutturazione e il recupero del teatro; progetto che dispone dei necessari finanziamenti, a valere su Agenda Urbana e i cui lavori potranno a questo punto essere avviati entro l’anno.

L’acquisizione del Masciari al patrimonio pubblico risale al 2020, dopo una lunga e complessa vicenda, nella quale hanno avuto un ruolo anche i dodicimila catanzaresi che, insieme con numerosi artisti di caratura nazionale, firmarono l’appello che chiedeva che il teatro diventasse bene comune.

Questa Amministrazione, sin dal suo insediamento – concludono Serò e Palaia – si è spesa affinché l’opera di recupero per la sua fruibilità potesse continuare fino all’obiettivo finale, perché Catanzaro è città di storia e tradizione ed è su entrambe che deve poter costruire la sua rinascita. Una rinascita che vede nella cultura uno dei pilastri irrinunciabili e nel Masciari uno dei principali elementi su cui poggiarlo”.