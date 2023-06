Il nuovo album di Peppe Voltarelli “La grande corsa verso Lupionòpolis” tra i finalisti per la Targa Tenco 2023

Il nuovo album di Peppe Voltarelli “La grande corsa verso Lupionòpolis” è tra i finalisti per la Targa Tenco 2023 nella categoria miglior album in dialetto. La giuria specializzata del Club Tenco ha infatti concluso la prima fase di votazione stilando le cinquine di artisti che parteciperanno alle votazioni finali nelle rispettive categorie. I vincitori del prestigioso riconoscimento musicale italiano dedicato alla canzone d’autore saranno comunicati dopo il termine della seconda e ultima fase di votazione, fissata per il 3 luglio 2023. Nel ballottaggio, la giuria è chiamata nuovamente a votare scegliendo uno solo dei finalisti per categoria: il nome che riceverà il maggior numero di voti sarà il vincitore della rispettiva Targa Tenco. Come sempre, a votare sarà una giuria di oltre 300 giornalisti ed esperti di musica delle principali testate italiane. Le Targhe Tenco verranno infine consegnate durante l’edizione della Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2023), in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 19 al 21 ottobre 2023.

“La grande corsa verso Lupionòpolis”, pubblicato da Visage Music e distribuito da Pirames International, è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 26 maggio 2023. Il disco è stato registrato a New York da Marc Urselli (tre Grammy Award e collaborazioni con Lou Reed e Nick Cave) nello storico EastSide Sound di Manhattan e prodotto artisticamente e arrangiato dal pianista italiano di base a Los Angeles Simone Giuliani (al suo attivo produzioni con Andrea Bocelli e la London Symphony Orchestra). L’album è accompagnato dal videoclip del brano “Nun signu sulu mai” (https://www.youtube.com/watch?v=srW9FfZbeng), girato nel quartiere Red Hook di Brooklyn e diretto da Giacomo Triglia (Brunori Sas, Jovanotti, Lucio Dalla, Måneskin).

Di seguito il calendario (in continuo aggiornamento) dei concerti che vedranno impegnato Peppe Voltarelli sia in Italia che all’estero.

08/07/2023 – Ultravox, Firenze

10/07/2023 – Università della Calabria, Rende (Cosenza)

15/07/2023 – Festival Stramonti, Anfiteatro di Paglia, Pianella (Pescara)

20/07/2023 – Villino Manina, Napoli

28/07/2023 – Piazza San Francesco, Bologna

04/08/2023 – Piazza Santo Spirito, Firenze

05/08/2023 – Musicastrada Festival, Rocca Sillana, Pomarance (Pisa)

14/08/2023 – Sanremo Summer Symphony, Auditorium “Franco Alfano”, Sanremo (Imperia)

16/08/2023 – Cittadella del Capo (Cosenza)

17/08/2023 – Cittadella del Capo (Cosenza)

19/08/2023 – Festival La luna e i calanchi, Aliano (Matera)

20/08/2023 – Cleto Festival, Cleto (Cosenza)

02/09/2023 – La città dei luoghi – Festival dell’appartenenza, Corigliano-Rossano (Cosenza)

03/09/2023 – La città dei luoghi – Festival dell’appartenenza, Corigliano-Rossano (Cosenza)

07/09/2023 – Peperoncino Festival, Diamante (Cosenza)

08/09/2023 – Orientoccidente, Pontassieve (Firenze)

10/09/2023 – Lake Sound Park, Ex-Galoppatoio di Villa Erba, Cernobbio (Como)

15/10/2023 – FLIB – Festival di letteratura italiana a Barcellona, Barcellona (Spagna)

19/10/2023 – InScena – Festival di teatro italiano a Barcellona, Barcellona (Spagna)

22/11/2023 – Palác Akropolis, Praga (Repubblica Ceca)

Peppe Voltarelli è un cantante calabrese, autore di canzoni, scrittore e attore. Attivo dal 1990 come fondatore, voce e leader de Il parto delle nuvole pesanti, band di culto del nuovo folk italiano. Da solista ha pubblicato sette album in studio, quattro colonne sonore e due concerti. Si è aggiudicato tre volte la Targa Tenco, con “Ultima notte a Malá Strana” nel 2010 come miglior album in dialetto, con “Voltarelli canta Profazio” nel 2016 e con “Planetario” nel 2021, entrambi come miglior album interprete. È stato attore protagonista e coautore del film “La vera leggenda di Tony Vilar” di Giuseppe Gagliardi, primo mokumentary italiano. Vanta collaborazioni con Claudio Lolli, Teresa De Sio, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Roy Paci, Carmen Consoli, Bandabardò e Amy Denio. Un’attività concertistica da sempre intensa lo ha portato a suonare in 23 paesi in tutto il mondo e suoi dischi sono stati pubblicati in Europa, Argentina, Canada e Stati Uniti. L’ultimo lavoro, il disco “La grande corsa verso Lupionòpolis”, è stato registrato a New York e pubblicato da Visage Music nel 2023.