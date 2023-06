Prosegue il tour del cantautore calabrese Giovanni Segreti Bruno

Sarà Giovanni Segreti Bruno ad aprire una serie di eventi che riguarderanno la famiglia Broccoli e Cubby Broccoli, il mitico produttore di James Bond.

Il cantautore calabrese si esibirà il 26 giugno presso la Filanda dei Quintieri a Carolei, dopo un incontro tra Michael G Wilson e Barbara Broccoli, figli del mitico produttore, interpretando, alla presenza anche di numerosi giornalisti, alcune tra le più celebri colonne sonore dei film di 007, accompagnato dal le note del pianista Ottavio Riolo e dal violino di Beatrice Limonti.

Il giorno successivo invece, salirà sul palco della Villa Quintieri per un evento esclusivo in cui presenterà i propri inediti, tra cui il freschissimo singolo MISTRESS, uscito il 23 giugno per Joseba Label. Tanti gli ospiti tra cui gli attori Caterina Murino, Giancarlo Giannini e i produttori Enzo Sisti e Tiziana Rocca.

Gli impegni di Giovanni non finisco qua, perché il 13 e 14 Luglio sarà ospite del concerto “Omaggio a Vittorio De Scalzi” con la Fondazione Orchestra Sinfonica presso l’Auditorim Franco Alfano di Sanremo.