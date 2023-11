Borelli: “Slittamento orario Catanzaro-Brescia scelta di buon senso della Lega serie B che si auspica sarà di criterio anche per il futuro”

“Lo slittamento alle ore 15 del match di campionato tra Catanzaro e Brescia in programma il prossimo 23 dicembre allo Stadio Ceravolo ha rappresentato un segnale di attenzione da parte della Lega Serie B rispetto alle legittime istanze della città a tutela degli operatori mercatali. Una decisione che ha permesso di contemperare le esigenze legate alla fruizione dell’evento sportivo con quelle dei tanti soggetti che lavorano al mercato rionale del sabato e, in particolare, in una giornata prossima al Natale.

L’auspicio è che questa scelta possa rappresentare anche un criterio di riferimento e di orientamento per il futuro. Recependo le richieste dell’Amministrazione comunale e le comunicazioni della Prefettura per i motivi legati alla sicurezza, la Lega Serie B ha adottato un provvedimento di buon senso che spero sia un valido precedente anche per la futura programmazione oraria dei match casalinghi del Catanzaro in giornate dell’anno oggetto di particolare interesse. E’ giusto, infatti, venire incontro il più possibile ai bisogni degli operatori mercatali, così come dei fruitori, nei periodi di maggiore lavoro e consumi. Per il momento, ringraziamo tutti coloro che si sono fatti parti attive in questa vicenda al fianco delle categorie produttive”.

Lo afferma in una nota l’assessore alle attività economiche Antonio Borelli.