La Tonno Callipo si arrende alla vice capolista Bronte

Nulla da fare per la volenterosa Tonno Callipo al cospetto della vice capolista Ciclope Bronte. I giallorossi perdono per 3-0 al PalaValentia con parziali a 19, 16 e 23. La squadra di coach Piccioni dopo la raggiunta salvezza aritmetica della scorsa settimana, era animata dalle più nobili intenzioni. Che però si sono infrante contro la forza dei siciliani, che finora hanno perso soltanto tre partite.

Il tecnico Piccioni manda in campo dall’inizio la diagonale Fiandaca-Cimmino, quindi Saragò e Mirabella al centro, Mille e Pisani in banda, Cugliari libero. A gara in corso doppio cambio con Guarascio-Tassone, rimasti in campo anche dal secondo set, quindi Iurlaro per Pisani, oltre ad altri cambi nel corso del match.

Tanto impegno ed anche voglia di riscatto soprattutto nel terzo set da parte di Mille e compagni, e però Bronte ha fatto valere maggiore esperienza e concretezza, ottenendo la 18esima vittoria in ventuno gare, mandando a referto tre giocatori in doppia cifra. Per la Tonno Callipo è invece la 12esima sconfitta a fronte di otto vittorie.

Nel primo set sempre in vantaggio Bronte che conduce 8-5, 16-8 e 21-13, chiudendo a proprio favore per 25-19. Poca storia anche nel secondo parziale: è sempre la squadra ospite di coach Martinengo, vecchia conoscenza dei campi calabresi, a condurre nel punteggio (8-7, 16-11 e 21-14) ed a passare sul 2-0 grazie al 25-16 finale.

Si giunge al terzo set, il più lungo dei tre, in cui Vibo vuol cercare di prolungare il match: Tassone, miglior realizzatore giallorosso con 9 punti, vuole spingere i compagni alla rimonta. E la Tonno Callipo sembra avere un sussulto, eloquenti infatti i suoi vantaggi in questo terzo: 8-5 e 16-14. Di fatto è gran battaglia, con le due squadre che viaggiano punto a punto, anche se Bronte passa a condurre 21-19. Ma la Tonno Callipo non demorde e si riporta avanti nel convulso finale, tanto che sul 23-23 sembra poter esserci lo stacco decisivo da parte dei giallorossi. Invece i siciliani trovano maggiore precisione e lucidità e si impongono ai vantaggi per 25-23, chiudendo set ed incontro.

INTERVISTA. Realista a fine gara coach Piccioni che riconosce la superiorità avversaria, anche se dispensa apprezzamenti per i suoi ragazzi soprattutto per quanto fatto nel terzo set. “C’è poco da commentare: effettivamente il divario tra noi e loro c’era tutto. Ci abbiamo provato però quando iniziavano a forzare abbiamo avuto grosse difficoltà. Alla fine subiamo un risultato rotondo, ma di positivo c’è che non abbiamo mollato. Come ad esempio nel terzo set quando siamo rimasti nel set fino alla fine, e giocando per alcuni tratti anche un po’ in vantaggio e tenendo il gioco punto a punto. Purtroppo poi abbiamo perso ai vantaggi, ma è sicuramente apprezzabile la buona rimonta che abbiamo fatto a fine set. E però effettivamente la compattezza è stata l’arma a loro favore. Ora restano due gare, a Messina ed in casa con Reggio: continueremo a fare il massimo – conclude Piccioni – per aumentare il nostro bottino in classifica”.

TONNO CALLIPO- CICLOPE VOLLEY BRONTE 0-3

(19-25, 16-25, 23-25)

TONNO CALLIPO: Fiandaca, Tassone 9, Mirabella 3, Saragò 4, Mille 6, Cugliari (L), Guarascio 2, Cortese, Cimmino 1, Pisani 4, Iurlaro 4, Asteriti (L2), Argano 1. Ne: Michelangeli. All. Piccioni

BRONTE: Tomasello 1, Ndrecaj 8, F. Andronico 10, Saraceno 14, Torre 13, Renda (L), Smiriglia 8, Romano. Ne: Libertà, Ferrara G.Andronico, Grasso. All. Martinengo.

Arbitri: Rizzotto e Fioria.

Note: durata set 26’, 23’, 29’, totale 1 ora e 18’. Vibo: ace 2, bs 8, muri 4, errori 21, attacco 31%, ricezione 51% (pos 27%). Bronte: ace 3, bs 11, muri 8, errori 24, attacco 45%, ricezione 63% (pos 18%).