Catanzaro, Scarpino: “Area tangenziale nord ripulita dai rifiuti, grazie all’Anas che presiederà la strada con fototrappole e telecamere”

“L’area della tangenziale nord, ridotta a ricettacolo di rifiuti a causa di qualche incivile, è stata ripulita grazie all’impegno di Anas che ha recepito la mia segnalazione delle scorse settimane”. Lo rende noto il consigliere comunale Francesco Scarpino. “Lo stesso Ente ha provveduto alla bonifica dello spazio vicino alla carreggiata, che era diventata una piccola discarica a cielo aperto con tutte le conseguenze negative del caso. Una situazione spiacevole dal punto di vista del decoro urbano e dell’igiene pubblica, a cui l’Anas ha posto rimedio rimuovendo i cumuli di spazzatura che erano stati recintati per motivi di sicurezza. Ora che la strada è stata finalmente liberata dall’immondizia, nel ringraziare i responsabili Anas che hanno coordinato le operazioni, è necessario ribadire l’appello a tutta la cittadinanza a non conferire rifiuti in modo illecito nelle aree pubbliche. Non è pensabile che l’amministrazione comunale, o l’Anas in questo caso specifico, possano programmare e investire risorse continuamente per bonificare spazi e luoghi che dovrebbero essere rispettati da tutti i cittadini”. “E dove non bastano le raccomandazioni, servirà il pugno duro – prosegue Scarpino -. Infatti, lo stesso tratto della tangenziale nord è presidiato da foto-trappole utili a individuare eventuali trasgressori, che saranno multati ai sensi delle norme di legge. E a breve, ho avuto rassicurazioni che saranno montate delle telecamere fisse che serviranno anche da deterrente contro chi non ha a cuore la tutela del decoro urbano e dell’ambiente”.