Calcio femminile, il campo dell’Unical prescelto per ospitare la Francia campione d’Europa U17

Il campo di calcio dell’Università della Calabria è stato selezionato dalla Figc per ospitare la nazionale femminile francese under 17 in vista del quadrangolare di qualificazione agli Europei che andrà in scena a Cosenza dal 9 al 15 ottobre.

In un sopralluogo effettuato nelle scorse settimane, i tecnici della Figc hanno rilevato l’alta qualità del manto erboso che fa dell’impianto calcistico dell’Unical uno dei migliori presenti in tutta la Regione. Acquisita la piena disponibilità del Cus Cosenza, la Federazione ha deciso, pertanto, di mettere a disposizione delle campionesse d’Europa in carica il prato verde della struttura universitaria che le giovani atlete transalpine hanno già calcato venerdì pomeriggio per il primo allenamento.