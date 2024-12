Gdf Vibo Valentia: iniziative locali per il 250° anniversario della fondazione della guardia di finanza. Cerimonia di premiazione del concorso “Ambientazioni: a scuola di legalità con la guardia di finanza”

Nell’ambito delle iniziative locali organizzate per la ricorrenza del 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza si è tenuta, presso l’auditorium del Liceo Classico “Michele Morelli” di Vibo Valentia, la premiazione del concorso denominato “AmbientAzioni: a scuola di legalità con la Guardia di Finanza” destinato agli alunni delle Scuole primarie ed agli studenti delle Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado della Provincia di Vibo Valentia, incentrato sul percorso storico culturale della città e sulle attività poste in essere dalla Guardia di Finanza in mare.

All’evento organizzato dal Comando Provinciale e dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale –

Ambito Territoriale di Vibo Valentia hanno presenziato il Prefetto di Vibo Valentia, Dott.ssa Anna Aurora Colosimo ed altre autorità civili e militari della provincia. Il concorso ha riscosso ampia partecipazione degli studenti vibonesi che hanno presentato complessivamente 150 elaborati utilizzando modalità espressive consistenti in testi, disegni, mosaici, fumetti, cortometraggi, spot, fotografie a colori o in bianco e nero e

fotomontaggi.

Gli elaborati, raccolti dai rispettivi dirigenti scolatici e inviati al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Vibo Valentia, sono stati valutati da una commissione composta da Ufficiali della Guardia di Finanza e da personale del corpo docente dell’Ambito Territoriale di Vibo Valentia. I primi tre elaborati classificati, prodotti dai gruppi o studenti singoli delle scuole, sono stati premiati dalle autorità intervenute con la consegna di targhe ricordo.

Contestualmente sono stati consegnati cinque attestati di partecipazione con menzione speciale agli studenti realizzatori di alcuni elaborati di pregevole fattura non risultati vincitori, nonché sono stati predisposti gli attestati di partecipazione per tutti i partecipanti all’iniziativa che, tramite l’Ambito Territoriale di Vibo Valentia, verranno consegnati ai rispettivi dirigenti scolatici.

La premiazione è stata preceduta dai saluti del Prefetto, del Comandante Provinciale di Vibo Valentia – Col. Eugenio Bua, dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale – Ten. Col. Alberto Lippolis, dal Dirigente dell’Ambito Territoriale di Vibo Valentia – Prof.ssa Concetta Gullì – e dal dirigente dell’Istituto Morelli – Colao che ha ospitato l’evento – Ing. Raffaele

Suppa. A conclusione dell’iniziativa sono stati consegnati ai numerosi alunni e studenti presenti in sala, i gadget commemorativi del 250° Anniversario della fondazione del Corpo.