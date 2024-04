Tonno Callipo Volley, Fiorini: “Vicini al secondo obiettivo, ci separano solo 3 gare”

Tre gare separano la Tonno Callipo dall’altro obiettivo prefissato. Sabato a Castrovillari, poi in casa con Cosenza ed infine a Rossano. In casa Callipo, 23 vittorie su 23 gare, c’è da difendere il vantaggio di dieci punti sulla seconda in classifica, la qual cosa garantirebbe la promozione diretta senza passare dai play off. Vibo reduce dall’ennesima vittoria di questo eccezionale campionato contro Cirò ed ovviamente al lavoro per l’appassionante sprint finale. Con la palleggiatrice Giorgia Fiorini accendiamo i riflettori dell’universo giallorosso e su quanto c’è ancora da fare per raggiungere l’obiettivo. Contributo importante anche da parte dell’ex regista della Stella Azzurra Catanzaro, abile quando chiamata in campo a rispondere presente. Prerogativa questa, comune a tutto il gruppo giallorosso e che, sicuramente, rappresenta una delle chiavi -come ripete spesso anche coach Boschini – dell’ottima stagione finora della Tonno Callipo.

Allora Giorgia, contro Cirò un ulteriore avvicinamento all’obiettivo di inizio stagione: sentite vicino il traguardo?

“Oggettivamente devo ammettere che è molto vicino, essendo ormai rimaste solo 3 partite di campionato. Questo però non significa che possiamo rilassarci anzi, proprio ora, dobbiamo concentrare tutte le forze sia fisiche che mentali per queste ultime partite, da affrontare tutte come delle finali. Quindi bisogna mantenere alta la concentrazione fino all’ultima palla dell’ultima partita”.

Sabato sarete a Castrovillari: che partita sarà?

“Castrovillari è una squadra giovane, che sta facendo un ottimo campionato. Ha dimostrato di essere in grado di dare fastidio a tutte le squadre, anche a quelle d’alta classifica, soprattutto in casa. Sono convinta che sarà una bella partita da vedere per il pubblico e divertente e stimolante da giocare per noi”.

Ovviamente l’obiettivo è mantenere questo vantaggio sul secondo posto, quali saranno le difficoltà nelle restanti tre gare?

“Possiamo sembrare ripetitive, ma effettivamente l’unica difficoltà che potremmo avere sarà mantenere alta la concentrazione fino alla fine del campionato, ma ovviamente non faremo questo errore”.

Sei soddisfatta finora delle tue prestazioni e del contributo dato alla squadra?

“Direi abbastanza, penso che sto dando un buon contributo alla squadra ogni volta che coach Boschini me ne dà la possibilità. Vedo miglioramenti quotidiani e di questo sono molto felice, ma ovviamente si può fare sempre meglio e lavoriamo proprio per questo”.

Sicuramente avete dimostrato la vostra superiorità, ma se dovessi indicare la squadra che vi ha impegnato di più?

“Sicuramente la Raffaele Lamezia, anche perché è l’unica squadra ad essere riuscita a strapparci un set. Si è dimostrata un’ottima squadra con elementi veramente di livello”.

A tuo avviso qual è la migliore qualità di questa Tonno Callipo?

“Oltre al gruppo che abbiamo creato e di cui si è parlato tanto, ritengo sia la costanza e la dedizione che mettiamo in palestra. Siamo un gruppo che lavora tanto e dà il massimo in ogni allenamento, perché abbiamo ben presente qual è il nostro obiettivo e come raggiungerlo. Ed il lavoro è alla base di tutto”.

Per chiudere, mi racconti la tua sensazione per la vittoria della Coppa Calabria?

“È stata un’emozione incredibile! Abbiamo lavorato per mesi per arrivare pronte a quel giorno e sembra essere passato anche troppo rapidamente, ma ce la siamo goduta appieno, a partire dal riscaldamento fino ai festeggiamenti finali. L’organizzazione di tutto l’evento è stata spettacolare, sembrava di giocare una finale di altissimo livello e tutto ciò ha reso emozionante ogni secondo della finale. Diciamo che la vittoria è stata la ciliegina sulla torta”.