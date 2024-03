Tropea (VV), il sindaco Macrì: “Tari, 220mila euro risparmiati”

“Corretto conferimento dei rifiuti, Tropea è una comunità virtuosa. Grazie all’adesione convinta e partecipata dei cittadini e della rete imprenditoriale e commerciale alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’Amministrazione Comunale per la corretta separazione dei rifiuti, dalle 743 mila euro di spesa prevista per il conferimento in discarica, il Comune ha ottenuto un risparmio notevole di oltre 228 mila euro e per il 2024 si prevede un ulteriore miglioramento ed un risparmio fino a 306 mila euro”.

Lo dichiara il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che aggiunge: “Questi risparmi non sono solo numeri, ma rappresentano il termometro di un cambiamento e di una coscienza civica sempre più orientata alla eco-sostenibilità. Si tratta di un successo tangibile ottenuto attraverso la pratica quotidiana della raccolta differenziata, migliorata in modo significativo, ma che necessita ancora di ulteriori sforzi, soprattutto in alcuni quartieri dove è possibile fare di più.

La separazione dei rifiuti – aggiunge il Primo Cittadino – è una delle fondamenta della gestione sostenibile dei rifiuti e contribuisce in modo sostanziale alla riduzione dell’impatto ambientale. Ogni cittadino che adotta correttamente questa pratica contribuisce direttamente alla riduzione dell’inquinamento e alla conservazione delle risorse naturali. Inoltre, il corretto conferimento dei rifiuti non solo permette di risparmiare denaro pubblico, ma riduce anche la necessità di creare nuove discariche, preservando così il territorio.

Questi risultati positivi – conclude Macrì – non solo si rifletteranno nelle prossime bollette, ma rappresentano anche un importante passo avanti verso una comunità più consapevole e responsabile nei confronti dell’ambiente. Pertanto, incoraggiamo tutti i cittadini a continuare e intensificare i loro sforzi nella raccolta differenziata e nel corretto smaltimento dei rifiuti, perché insieme possiamo fare la differenza per un futuro più sostenibile e pulito”.