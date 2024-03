Martino: “Ancora una volta la Giunta Regionale della Calabria presieduta da Roberto Occhiuto dimostra poca attenzione verso il comprensorio vibonese”

“Ancora una volta la Giunta Regionale della Calabria presieduta da Roberto Occhiuto dimostra poca attenzione verso il comprensorio vibonese”. E’ quanto dichiara agli organi di stampa Ivan Martino esponente politico di centro sinistra e coordinatore regionale di Democraticamente Uniti per la Calabria in seguito all’esclusione del porto di Vibo Marina dai finanziamenti del Fondo di Sviluppo e Coesione. “L’attribuzione totale del Fondo di Sviluppo e Coesione destinato alla Regione Calabria è di circa tre miliardi di euro, ma per il porto di Vibo Marina non è stato attribuito nemmeno un euro. Il vibonese, quindi, risulta ancora una volta penalizzato dalle scelte della Giunta Regionale. E’ impensabile – continua l’esponente democratico di sinistra vicino alle posizioni del Vice Capogruppo PD al Senato Franco Mirabelli – che per il porto di Vibo Marina non sia stato disposto nessun finanziamento. Tutto ciò dimostra che l’attuale maggioranza regionale pone l’attenzione verso altri territori, altre province a discapito di quello vibonese. Le elezioni europee e specie quelle comunali di Vibo Valentia rappresentano un occasione per cambiare, per rilanciare coi fatti un territorio che presenta tante mancanze e criticità. Mi auguro che i vibonesi diano fiducia ad Enzo Romeo in modo tale da mettere al centro dell’azione amministrativa anche le zone marinate che negli ultimi anni sono state tenute ai margini.