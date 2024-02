Elezioni provinciali a Vibo Valentia, Comito (FI): “Con Fratelli d’Italia progetto condiviso”

“L’appuntamento elettorale del prossimo 26 febbraio riveste grande importanza per la Provincia di Vibo Valentia. Il rinnovo del consiglio provinciale è una tappa alla quale Forza Italia tiene particolarmente, nella convinzione di poter ben rappresentare l’intero territorio”.

Lo dichiara il coordinatore provinciale di Forza Italia Vibo Valentia, Michele Comito, a poche ore dalla presentazione della lista che concorrerà all’elezione dei nuovi consiglieri provinciali.

Un percorso che per gli azzurri non è una gara in solitaria: “Siamo ben lieti di avere al nostro fianco Fratelli d’Italia, per questo non posso che ringraziare il coordinatore provinciale, Pasquale La Gamba, e tutto il direttivo, per la scelta di condivisione che ci ha portato ad allestire un’unica lista, competitiva, ‘Centrodestra per Vibo’, che poggia su valori e principii comuni, e nella quale sono presenti anche amministratori di FDI”.

Da parte del coordinatore di FI un ringraziamento sentito va quindi a “tutti gli amministratori che con grande spirito di servizio, e consapevoli che un progetto si costruisce nell’interesse collettivo e non dei singoli, hanno deciso di partecipare attivamente accettando la candidatura”. Infine, il coordinatore azzurro nonché capogruppo in Consiglio regionale, rivolge un “caloroso grazie ai tre consiglieri provinciali uscenti che hanno egregiamente rappresentato Forza Italia in questi anni: il capogruppo Roberto Scalfari, Daniele Galeano e Giuseppe Leone. A loro va il plauso di tutto il partito per come hanno lavorato con abnegazione, impegno e competenza per affrontare e risolvere le problematiche che si sono via via presentate. Intendo inoltre ringraziarli – conclude Comito – per il contributo che hanno dato anche nella composizione di questa nuova lista, che, in uno spirito di condiviso rinnovamento, saprà dare le giuste risposte alla Provincia di Vibo Valentia”.