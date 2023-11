Il Pd vibonese: “Orgoglio per appartenenza a comunità che difende sanità pubblica”

“Siamo orgogliosi di appartenere a questa grande comunità che ha risposto con determinazione all’appello per difendere la sanità pubblica, garantire accessibilità e qualità dell’istruzione, promuovere la giustizia sociale, la dignità del lavoro e la tutela dell’ambiente.

Il Partito Democratico vibonese, insieme al PD della Calabria, ha contribuito in modo significativo alla straordinaria partecipazione di Piazza del Popolo, attraverso la presenza dei propri rappresentanti istituzionali, dirigenti locali e simpatizzanti.

Va dato merito a Elly Schlein e all’indirizzo politico della segreteria nazionale di aver aperto una nuova stagione di impegno radicale e incisivo dei democratici sui problemi del Paese.

Da qui rilanciamo il dialogo con le forze di opposizione al governo Meloni e la costruzione di una proposta politica e di governo credibile, coerente e alternativa alla destra: che vuol dire, anzitutto, contrastare la precarietà del lavoro, il disegno di privatizzazione della sanità pubblica, il tentativo di aumentare le divisioni tra territori con l’autonomia differenziata.

L’alternativa c’è e siamo fiduciosi per il futuro e per le sfide che ci attendono a breve”. Lo afferma in una nota Giovanni Di Bartolo, Segretario provinciale PD Vibo Valentia.