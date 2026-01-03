A Reggio Calabria la Befana Avis torna a riunire le famiglie e a promuovere la donazione di sangue

«Vorremmo che il 2026 fosse ricco di salute e di donazioni». Myriam Calipari, presidente dell’Avis Comunale di Reggio Calabria OdV, rivolge questo augurio alla Città e invita la famiglia Avis a riunirsi in occasione del consueto appuntamento, moralmente patrocinato dall’amministrazione comunale reggina, con la Befana dell’Avis. Mentre l’albero del Dono adorna anche quest’anno piazza San Giorgio al Corso, l’Avis Comunale di Reggio Calabria rinnova l’iniziativa della Befana dell’Avis per le figlie e i figli di coloro che, donando il sangue presso l’Unità di Raccolta reggina, contribuiscono alla buona sanità e tengono viva la speranza. Tutto è pronto per lo spettacolo di magia e clownerie, dedicato alle piccole e ai piccoli nati tra il Primo gennaio 2018 e il 31 dicembre 2025, a cura della compagnia Giocolereggio. Appuntamento al cineteatro Odeon, martedì 6 gennaio a partire dalle ore 9:30.

Un’occasione per rilanciare la missione di solidarietà dell’Avis. «Le scorte di sangue – spiega Myriam Calipari – troppo spesso scendono sotto i livelli minimi di sicurezza e questo pone in affanno il Servizio Immunotrasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano che ci invia solleciti quotidiani. La carenza di sacche di sangue mette a serio rischio la possibilità di garantire interventi chirurgici e terapie salvavita per molti pazienti. Per sopperire alla mancanza di sacche si è dovuto ricorrere talvolta alla compensazione regionale o extra-regionale.

Dunque – prosegue la presidente Myriam Calipari – in questo momento di festa, consapevole del valore immenso che ogni donazione genera quotidianamente per la comunità, oltre che manifestare gratitudine, devo rivolgere un accorato appello a tutta la cittadinanza a venire a donare presso la nostra UdR, sita al numero 535 del Corso Garibaldi. A chi già dona chiedo di farlo con maggiore assiduità, rispettando l’appuntamento programmato e avvisando tempestivamente in caso di contrattempo. Abbiamo bisogno di costanza poiché il contributo dei donatori è fondamentale per garantire la raccolta di sangue.

E, infine, invito i nostri donatori e le nostre donatrici a diventare ambasciatori dell’Associazione, diffondendo il valore della donazione in famiglia, tra gli amici e negli ambiti lavorativi. Ogni nuovo donatore che deciderà di venire a donare, rappresenterà una vita in più che potremo proteggere insieme», conclude la presidente dell’Avis Comunale di Reggio Calabria, Myriam Calipari.