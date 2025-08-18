Marina di Gioiosa Ionica (RC), il sindaco Femia: “Soddisfatti dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine”

“L’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa, con il sindaco Rocco Femia, plaude alla fattiva e appassionata collaborazione del Comitato “Ripartiamo da 100”, all’ottima riuscita dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine Stella del Mare, occupandosi dello spettacolo pirotecnico e delle luminarie in primis. Altresì ringrazia la Parrocchia San Nicola di Bari per l’emozionante programma religioso e gli eventi organizzati di concerto con l’avv. Francesco Macrì e il sindaco Rocco Femia.

Il sindaco stesso tiene a ringraziare le associazioni, i responsabili degli stabilimenti balneari, i commercianti, gli ambulanti, gli operai, la ditta Muraca, gli uffici competenti con particolare riferimento all’ing. Galluzzo e al geom. Tavernese.

Grazie alla Giunta, ai turisti, agli emigrati e a chi ha scelto la nostra cittadina come meta. È stata una settimana gioiosa e laboriosa, ricca di emozioni e attività, capaci di definire al meglio lo spirito della nostra comunità. Infatti, non ultima, ringrazio la comunità di Marina di Gioiosa che, ancora una volta, ha risposto positivamente all’invito di accoglienza, disponibilità e partecipazione. Sono anche consapevole delle fantomatiche critiche di qualche consigliere comunale di opposizione, al quale non rispondiamo, che ancora continua a screditare l’impegno e il sacrificio di questa amministrazione. Pare non abbia ancora capito che le cose sono cambiate e che, purtroppo per lui, parlano i fatti perché Marina di Gioiosa ‘finalmente’ è tornata al sorriso”.

E’ quanto si legge in una nota stampa dell’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica.