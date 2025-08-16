Disinfestazione eseguita regolarmente: l’amministrazione comunale di Caulonia rassicura la cittadinanza

L’Amministrazione Comunale di Caulonia informa che, come da programma, tra la notte del 12 e quella del 13 agosto è stato regolarmente eseguito l’intervento di disinfestazione su gran parte del territorio comunale. L’operazione è stata intensificata alla luce delle recenti criticità emerse a livello nazionale in merito alla diffusione del virus West Nile, confermando l’impegno dell’Ente nella tutela della salute pubblica.

Si smentisce in modo categorico quanto affermato dalla minoranza consiliare, che ha diffuso un post ambiguo e allarmistico, insinuando dubbi sull’effettiva esecuzione dell’intervento. Tali dichiarazioni, prive di fondamento, hanno generato preoccupazione nella comunità e rischiato di compromettere il regolare svolgimento della stagione turistica, in un momento in cui Caulonia accoglie numerosi visitatori.

L’Amministrazione ribadisce di aver sempre operato con la massima trasparenza e responsabilità, consapevole che la salute dei cittadini è un tema serio, che non può essere strumentalizzato né utilizzato per fini politici.

A conferma dell’intervento effettuato, sono disponibili video documentali delle operazioni di disinfestazione, a disposizione di chiunque voglia verificarne l’effettiva esecuzione.

Caulonia merita rispetto, serietà e un’informazione corretta: l’Amministrazione continuerà a lavorare con impegno per garantire sicurezza, decoro e benessere alla cittadinanza e ai suoi ospiti.