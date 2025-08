Porto di Gioia Tauro: la Cisl accoglie il nuovo commissario Piacenza

Il Porto di Gioia Tauro non è solo una delle infrastrutture più imponenti del Mediterraneo: è il cuore pulsante di un’economia che vuole rialzarsi, crescere e generare futuro. È in questo contesto strategico che la CISL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria rivolge un caloroso benvenuto e un augurio di buon lavoro all’avv. Paolo Piacenza, da poco nominato Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

La sua guida arriva in una fase cruciale per il territorio, in cui il sistema portuale di Gioia Tauro è chiamato a consolidare il proprio ruolo di hub internazionale, rilanciando competitività e occupazione.

«Siamo pronti a lavorare insieme per una visione di crescita che metta al centro il lavoro buono, sicuro e regolare» – afferma Nausica Sbarra, Segretaria Generale della CISL Metropolitana. «Il Porto – prosegue la Segretaria Generale – può e deve essere una leva straordinaria per lo sviluppo dell’intera Calabria, ma ciò sarà possibile solo se alla crescita dei volumi movimentati corrisponderà un rafforzamento delle tutele per i lavoratori, soprattutto sul piano della sicurezza e della stabilità occupazionale».

La CISL guarda con attenzione all’operato del Commissario Piacenza, certa che il suo contributo saprà valorizzare le risorse umane, infrastrutturali e logistiche che già oggi rendono Gioia Tauro una realtà d’eccellenza. Investire nel porto significa investire nel territorio, creando filiere produttive, servizi, nuova occupazione. Ma significa anche costruire un modello di sviluppo fondato su legalità, diritti e dignità del lavoro.

La CISL sarà presente con spirito propositivo e costruttivo, pronta a collaborare con le Istituzioni per costruire un sistema portuale moderno, sicuro e generativo. Perché la Calabria ha bisogno di futuro. E il futuro passa anche da qui, da questo porto, da queste persone, da queste sfide.