Polistena (RC), Pisano: “Chiesto intervento urgente per ripristino manto stradale dell’ospedale”

“Nella giornata di oggi ho inviato una pec alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria per richiedere un intervento urgente per il ripristino del manto stradale delle aree interne al Presidio Ospedaliero di Polistena. Le condizioni in cui versano il piazzale adibito a parcheggio e le stradine interne sono disastrose ed indegne di un contesto da Paese civile. Nelle scorse settimane la stessa Azienda Sanitaria ha provveduto a destinare fondi del bilancio per ripristinare il manto stradale del Presidio Ospedaliero di Melito Porto Salvo, determina n.1620 del 06.06.2025, e ci stupisce come interventi del genere non siano sistematici nell’intera provincia lasciandosi, invece, determinare da logiche intermittenti e “casuali”. Rimaniamo in attesa di un intervento urgente affinché i disagi per i cittadini non inizino già dai parcheggi. In attesa di avere una sanità che rispetti la dignità umana ci auguriamo che ogni segnalazione venga trattata con la giusta considerazione”.

Così Francesco Pisano, capogruppo consiliare di Polistena Futura.