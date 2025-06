Pellegrini di Speranza: la Parrocchia Santa Famiglia di Palmi in cammino verso Roma

– Due giornate dense di spiritualità e comunione fraterna hanno scandito il pellegrinaggio a Roma della Parrocchia Santa Famiglia di Palmi, svoltosi lo scorso 14 e 15 giugno in occasione dell’Anno Giubilare e organizzato in collaborazione con l’agenzia Calago Viaggi. Guidati dal parroco Don Giuseppe Sofrà, i fedeli hanno partecipato a un itinerario di fede sulle orme del motto giubilare: “Pellegrini di Speranza”.

Il cammino si è aperto sabato 14 con la celebrazione della Santa Messa nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche maggiori di Roma, cuore pulsante della devozione mariana. In un clima di raccoglimento e intensa partecipazione, Don Giuseppe Sofrà ha presieduto l’Eucaristia, richiamando il valore del pellegrinaggio come occasione di conversione, comunione e affidamento a Dio.

Al termine della celebrazione, i fedeli hanno sostato in preghiera presso la tomba di Papa Francesco, custodita nella cappella della Basilica, rendendo omaggio al Pontefice e unendo le proprie intenzioni a quelle del Santo Padre.

Nel pomeriggio, in uno dei momenti più forti del pellegrinaggio, i partecipanti hanno preso parte a una processione penitenziale con la croce fino a Piazza San Pietro, attraversando le vie di Roma in preghiera, guidati sempre da Don Sofrà. Un gesto vissuto con profondità spirituale, nel segno della speranza e del rinnovamento proposto dal Giubileo.

La seconda giornata, domenica 15, ha condotto i pellegrini al suggestivo Santuario del Divino Amore, luogo di culto molto amato dai romani e dai fedeli di tutta Italia. Qui sono stati accolti e guidati con grande premura dai volontari del Santuario, che hanno facilitato l’ingresso e la sistemazione dei gruppi nei vari spazi liturgici.

La Santa Messa, concelebrata dallo stesso Don Giuseppe Sofrà, ha rappresentato il momento culminante della giornata. La partecipazione intensa, i canti, la preghiera condivisa, hanno rafforzato lo spirito di unità e di appartenenza che ha attraversato tutto il pellegrinaggio.

Al termine, Don Giuseppe Sofrà ha voluto lasciare un messaggio che ha toccato i cuori dei presenti: “In questi giorni ho visto negli occhi dei nostri fedeli la bellezza del sentirsi Chiesa in cammino. Il pellegrinaggio non è solo uno spostamento fisico, ma un’occasione per lasciarsi trasformare interiormente. Camminare insieme ci ricorda che la fede è un dono da condividere, non da custodire in solitudine. Siamo chiamati ad essere segni di speranza viva, in un mondo che ha sete di amore e di verità”.

Il pellegrinaggio si è così concluso con cuori colmi di gratitudine e rinnovato slancio spirituale. Un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nella comunità palmese, che torna a casa più unita e consapevole del valore della fede vissuta insieme.