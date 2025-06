Carabinieri, a Sant’Eufemia d’Aspromonte la commemorazione del maresciallo Azzolina

Oggi, a Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, presso la chiesa di Sant’Ambrogio, si è svolta la toccante commemorazione del 29° anniversario dell’omicidio del Maresciallo Capo Pasquale Azzolina, Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla Memoria.

Il Maresciallo Azzolina, esempio fulgido di coraggio, onestà e senso del dovere, perse la vita il 17 giugno 1996 durante un atto di servizio che ancora oggi ci commuove e ci scuote. Ferito mortalmente mentre tentava di fermare due malviventi, ebbe la forza e la lucidità di reagire fino all’ultimo respiro, sacrificando sé stesso per il bene della collettività e la difesa della legalità.

Il suo sacrificio è memoria viva, un faro che illumina il cammino di ogni Carabiniere e di ogni cittadino che crede nei valori della giustizia e dello Stato.

Alla commemorazione ha preso parte, libero da ogni vincolo e con il cuore in mano, il Segretario Provinciale di Reggio Calabria Massimo Barresi, in rappresentanza del nostro sindacato, testimoniando la vicinanza concreta e sentita dell’UNARMA a chi ha dato tutto per la Patria.

Il Segretario Barresi ha dichiarato:

«Ricordare il Maresciallo Azzolina significa non solo onorare un eroe, ma rinnovare ogni giorno l’impegno di essere degni del suo sacrificio. Siamo qui, oggi, con profonda commozione, a ribadire che il suo esempio vive nei nostri cuori e ci accompagna nel nostro quotidiano dovere al servizio dei cittadini.»