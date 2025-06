Premio di Poesia Nosside, nominati i delegati della 40ma edizione

La Direzione Centrale del Premio Mondiale di Poesia Nosside – www.nosside.org – ha effettuato un primo gruppo di nomine (tutte a titolo gratuito) per la 40^ edizione del 2025. Si tratta dei Delegati all’Estero, degli Ambasciatori del Premio e dei Coordinatori dei Premi Speciali.

Il Presidente Fondatore prof. Pasquale Amato ha ribadito la singolarità del Progetto Culturale nato nel 1983 sulla sponda reggina dello Stretto di Scilla e Cariddi e in continua espansione in tutti i continenti (nelle precedenti 39 edizioni poeti di 108 Stati in 160 lingue). Espansione per cui l’albero del Nosside si è arricchito di nuovi rami fecondi: i Premi Speciali, che consentono a ciascun poeta di partecipare sia al tema libero del Premio generale che a un massimo di due Premi Speciali con tematiche definite. Questo ampliamento della gamma di scelte ha suggerito al Laboratorio permanente del Nosside la creazione del nuovo incarico del Coordinatore di ciascun Premio Speciale.

Il prof. Amato ha chiarito il significato e le funzioni di questa articolata estensione del Progetto “sempre più universale del Premio dedicato alla poetessa locrese Nosside, illustrato dal logo del futurista reggino Umberto Boccioni e impreziosito dall’apporto dell’orafo crotonese Gerardo Sacco. Un trittico di valore mondiale, in sintonia con la dimensione globale dell’unico Progetto destinato ai poeti in qualsiasi lingua o dialetto del Pianeta Terra e in ogni forma di comunicazione (scritta, in video e in musica)”.

I Delegati rappresentano il Nosside presso istituzioni culturali o altri organismi; intervengono, su mandato della Presidenza del Premio, in eventi culturali ufficiali per diffondere informazioni sul Premio.

Gli Ambasciatori vengono scelti nella rosa ristretta dei Vincitori Assoluti del Premio, non potendo più partecipare alle successive Edizioni. Rappresentano il Premio in incontri e manifestazioni ufficiali e possono essere nominati Membri della Giuria del Premio.

I Coordinatori dei Premi Speciali hanno il compito di promuovere l’adesione dei poeti al settore o alla tematica in cui sono stati designati.

Per quanto concerne i Delegati all’estero sono state confermate le nomine di Rosalie Gallo per il Brasile; Maritza Rodriguez per Cuba; Giorgia Karvunaki per la Grecia; Silvia Tocco per l’Argentina. Le nuove nomine riguardano Marie-Antoinette Goicolea per la Francia, Antonio Morabito per il Regno Unito, Vasiliki Vourda per Cipro, Antonio Zema per la Tunisia.

Quanto agli Ambasciatori del Nosside sono stati nominati Gioacchino Amaddeo (Italia), Lucia Arecchi (Italia), Ibis Arredondo Reyes (Cuba), Stefano Baldinu (Italia), Giuseppe Cardello (Italia), Michele Carilli (Italia), Fredy Chikangana (Colombia), Dahal Mukul (Nepal), Ornella Fiorini (Italia), Sofia Eleftheriou (Grecia), Ana Maria Gonzalez (Argentina), Romildo Gouveia Pinto (Brasile), Cassia Janeiro (Brasile), Alicja Kuberska (Polonia), David Lecona Rodriguez (Messico), Lucia Lo Bianco (Italia), Caterina Marina Neri (Italia), Alfredo Panetta (Italia), Nefta Poetry (Guadalupa-Francia), Angelo Rizzi (Italia-Francia-Tunisia), Antonio Rossi (Italia), Loretta Stefoni (Italia), Luis Carlos Suarez Reyes (Cuba).

I Coordinatori dei Premi Speciali sono l’ultima creazione del laboratorio permanente del Nosside. Ne sono stati nominati quattro su sei: Enzo Laganà per lo “Speciale Nosside-Bergamotto di Reggio Calabria”, Serena Cara per lo “Speciale Nosside-Kouros di Reghion” destinato ai giovani dai 15 ai 25 anni, Vincenzo Vitale per lo “Speciale Nosside-Aspromonte” dedicato a tutte le montagne del mondo, Tina Ferreri per lo “Speciale Nosside-Stretto di Scilla e Cariddi” dedicato a tutti gli Stretti del mondo. Restano da nominare i Coordinatori dello “Speciale Nosside-Europa” dedicato al tema dell’Europa e dello “Speciale Nosside-Teàgene di Reghion”, intitolato al primo critico letterario della Storia mondiale e destinato (per la prima volta nel cammino del Nosside) a un articolo breve in prosa dedicato a un poeta vissuto in qualsiasi epoca e in qualsiasi parte del mondo.