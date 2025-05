Noi Moderati rafforza la sua presenza a Reggio Calabria: Nuove nomine di delegati cittadini per la fascia jonica e tirrenica reggina

Noi Moderati, il movimento politico di centrodestra guidato da Maurizio Lupi e Saverio Romano, annuncia con soddisfazione un ulteriore rafforzamento della propria struttura organizzativa sul territorio calabrese, con la nomina di nuovi delegati cittadini nella provincia di Reggio Calabria. Queste designazioni testimoniano la costante crescita del partito e la sua volontà di radicarsi sempre più nelle comunità locali, dando voce alle istanze dei cittadini.

Per la fascia jonica reggina, il coordinamento di Noi Moderati ha individuato tre nuove figure, pronte a mettere la propria esperienza e il proprio impegno al servizio delle rispettive comunità: Andrea Ussia per il Comune di Monasterace, Michelangelo Vitale per il Comune di Siderno e Roberto Ieraci per il Comune di Portigliola. Queste nomine consolidano la presenza del partito lungo la costa Jonica e dove presto nascerà un coordinamento territoriale per discutere le istanza dell’intero territorio, le cui problematiche ancora oggi stentano a trovare soluzioni.

Contemporaneamente, il movimento prosegue la sua espansione anche sulla fascia tirrenica, con l’incarico a due nuovi delegati che rappresenteranno Noi Moderati in comuni chiave: Carmelo Laganà per il Comune di Scilla e Cetty Scarcella per il Comune di Cosoleto

“Queste nuove nomine – dichiara l’On. Nino Foti, coordinatore provinciale – rappresentano un passo significativo nella costruzione di una rete capillare e rappresentativa del nostro movimento politico. L’impegno e la passione di Andrea Ussia, Michelangelo Vitale, Roberto Ieraci, Carmelo Laganà e Cetty Scarcella saranno fondamentali per intercettare le esigenze dei territori e per contribuire alla crescita di Noi Moderati e dell’intero centrodestra in Calabria”.

L’ampliamento della squadra di Noi Moderati in provincia di Reggio Calabria conferma la vitalità del partito e la sua determinazione a essere un punto di riferimento per i cittadini che si riconoscono nei valori di un centrodestra moderato, con l’obiettivo di offrire risposte concrete e costruire un futuro migliore per tutte le comunità.