L’associazione Volontari Ospedalieri Avo di Reggio Calabria dona una sedia a rotelle al reparto di Neurochirurgia del Gom

Declina anche nel dono di ciò che può essere di aiuto nei reparti per assistere al meglio le persone ricoverate, il suo impegno quasi quarantennale nelle corsie del Grande Ospedale Metropolitano. È l’associazione Volontari Ospedalieri Avo di Reggio Calabria che ha acquistato e consegnato una sedia a rotelle al reparto di Neurochirurgia del Gom.

I volontari, che dopo la pandemia hanno ricominciato proprio nel reparto di Neurochirurgia il loro servizio con l’accoglienza, hanno percepito questa esigenza in corsia e l’hanno accolta e soddisfatta.

Alla consegna, con i volontari, presenti anche il direttore del reparto Mauro Campello e il caposala Giuseppe Casile.

«Siamo anche questo. Una presenza che diventa concreta – spiega l’associazione Avo di Reggio Calabria – attraverso gesti di attenzione oltre che con il contributo dei volontari che adesso sono tornati anche in corsia. Siamo presenti nel reparto di Dialisi e in quello di Neurochirurgia che per primo, dopo la pandemia, ci ha chiesto di tornare. Invito che abbiamo accolto sempre con il desiderio di stare accanto alle persone ricoverate con il nostro servizio discreto e gratuito».