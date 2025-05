Reggio, torna a riunirsi il Consiglio comunale: all’ordine del giorno l’approvazione del Rendiconto 2024

Ai sensi dell’art. 53 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e dell’art. 47 dello Statuto, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, per il giorno 31.05.2025 alle ore 8.30 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione del seguente argomento posto all’ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2024 AI SENSI

DELL’ART.227, D.LGS. N. 267/2000

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del

numero legale, il Consiglio è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione il giorno

04.06.2025 alle ore 8.30.